Воронеж, 7 октября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Соревнования по лапте в рамках межвузовской универсиады Воронежской области 2019−2020 учебного года прошли на стадионе Воронежского государственного аграрного университета в начале октября. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского госуниверситета.

Seregapavlov Лапта

В соревнованиях приняли команды семи вузов: ВГАУ, ВГУ, ВГУИТ, ВГПУ, ВГТУ, ВГЛТУ, ВГИФК. В упорной борьбе победила команда ВГТУ, второе место у ВГУ, третье — у ВГАУ. Отмечается, что тренировка команды проходила под руководством старшего преподавателя физкультуры и спорта ВГУ Евгения Соловьева.

Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой. Её цель — ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочерёдно до противоположной стороны и обратно, не дав противнику «осалить» себя пойманным мячом. За удачные пробежки команде начисляются очки.

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