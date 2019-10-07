Ярославль, 7 октября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. В Ярославле начался судебный процесс по обвинению в мошенничестве 60-летней пенсионерки Антонины Мухиной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд. Сумма ущерба для 10 потерпевших составила более 4 миллионов рублей. Женщина представлялась региональным представителем немецкого производителя косметики, у нее был открыт офис в центре Ярославля. Потерпевшим она предлагала стать дистрибьютерами немецкой компании, заниматься продажами косметики в двух центрах, которых должны были открыться в Ярославле.

Антонина Мухина

«Мы пришли в хорошо обставленный офис. Хорошо одетая женщина представилась сотрудником московского офиса компании LR. Клиентов искать не надо, у них клиентская база наработана, заключены договоры. Причем изначально мы пришли на обучение, обучающий офис был. Подготовка сотрудников для работы в новых офисах. Вот мы и наобучались на всю жизнь», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из потерпевших по уголовному делу.

Как следует из материалов уголовного дела, часть потерпевших приходила в офис в поисках постоянной работы. В процессе общения подсудимая просила денег взаймы, под закупку новой партии товара.

«Якобы делала какие-то закупки, хотя на самом деле закупок не было никаких. Говорила, поможем там сделать закупку плюс сами останемся не в накладе. Закупимся, перепродадим и дальше будет прекрасно. Заказчики-то есть, просто нескольких тысяч не хватает» — раскрывает схему мошенничества другая потерпевшая.

Из материалов дела следует, что сами преступления совершены в период с августа 2016-го по декабрь 2017-го. В этот момент Антонина Мухина уже была подсудимой по другому делу о мошенничестве.

«В ряде случаев для предотвращения обращения потерпевших в правоохранительные органы пенсионерка возвращала часть долга, выплачивая его за счет денежных средств, привлеченных от других граждан. Следует отметить, что преступление свершено в период рассмотрения в отношении злоумышленницы уголовного дела по обвинению ее в аналогичном мошенничестве на сумму 21 млн. рублей. В декабре 2017 года приговором Красноперекопского районного суда Ярославля она осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

По новому уголовному делу Алевтина Мухина также признает себя виновной, оно будет рассмотрено Кировским районным судом в особом порядке.