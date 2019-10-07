Киев, 7 октября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Украинская власть будет двигаться «маленькими шажками» в урегулировании конфликта в Донбассе, и только время покажет, насколько Киев сможет доверять России в этом процессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Такое заявление в интервью «РБК-Украина», опубликованном сегодня, 7 октября, сделал депутат «Слуги народа», глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

«Тут многие скажут: да как вы вообще России доверять можете?! Но речь не идет о том, чтобы слиться в братской любви с РФ, а о том, чтобы иметь доверие к ним на переговорах, быть уверенными, что они выполнят то, что обещают. Вот к этому мы пытаемся прийти маленькими шажками», — объяснил позицию украинской власти соратник Зеленского.

Яременко отдельно акцентировал внимание на том, что для нынешней украинской власти война не закончится до тех пор, «пока не вернется Крым в состав Украины, а не только пока не вернется Донбасс».

«В каких условиях это произойдет — другой вопрос. Хотелось бы, чтобы в мирных, а не в условиях боевых действий на Донбассе. Кроме того, большой вопрос, есть ли у нас ресурс, чтобы заниматься одновременно и Крымом, и Донбассом?» — подчеркнул депутат.

Также глава парламентского комитета по иностранным делам в этом интервью заявил, что в Киеве считают представителем республик Донбасса на переговорах по урегулированию президента России Владимира Путина.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Яременко в эфире украинского телевидения уже заявлял, что решение конфликта в Донбассе невозможно найти без президента России Владимира Путина, поэтому Украина хочет вести переговоры о мире с ним, а не с лидерами республик Донбасса.