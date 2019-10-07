Красноярск, 7 октября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Обнародованы итоги дорожной инспекции —2019 Общероссийского народного фронта (ОНФ). Народофронтовцы определили в России самую большую яму, самую глубокую лужу, самый аварийный участок и так далее.

Общероссийский Народный фронт Самая глубокая колея обнаружена в Красноярске

В рейтинг попал и город Красноярск, «отличившийся» самой глубокой колеёй. Как сообщили ИА REGNUM 7 октября в региональном отделении ОНФ, эта колея была обнаружена на одной из центральных улиц — Карла Маркса, где в 2017 году был ремонт. Замеры в районе автобусной остановки показали глубину в 10 см — норма оказалась превышена в четыре раза.

Однако, как утверждают в ОНФ, власти отреагировали на проблему оперативно и уже устранили её.

Добавим, в номинации «Самая большая яма» победила яма из Рязани, в которую полностью поместился человек. Самую глубокую лужу (глубиной до 20 см) нашли в Омске. В Нижнем Новгороде обнаружили дорожный знак-невидимку, спрятанный под шапкой листвы. Самый аварийный участок нашли в Ульяновске, самую опасную остановку общественного транспорта — в Курске. Звание «самого пыльного города» также досталось Курску. Звание «самой непроезжей дороги» отдано улице Алагирской в Ростове-на-Дону. «Прошлись» представители ОНФ и по «самым безответственным чиновникам», обнаружив таковых в Калуге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в сентябре 2019 года под асфальт провалилась машина для уборки улиц. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за подтопления грунта.

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