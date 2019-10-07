Белград, 7 октября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич и российский лидер Владимир Путин проведут в Москве встречу до конца 2019 года, сообщает 7 октября пресс-служба администрации главы Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Вучич

Отмечается, что лидеры двух стран договорились о встрече в ходе телефонного разговора. Сербский лидер поздравил Путина с днем рождения.

«Вучич и Путин договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться мнениями по самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Сербии Александром Вучичем.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, а также особо остановились на ситуации, сложившейся в косовском урегулировании. Лавров и Вучич отметили нацеленность на дальнейшую тесную координацию на данном направлении.

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