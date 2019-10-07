Богор, Индонезия, 7 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил свою признательность правительству Нидерландов, которое он считает последовательным в признании суверенитета Индонезии, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

«Я выражаю свою признательность правительству Нидерландов за последовательное и твердое уважение суверенитета Республики Индонезия», — заявил Джоко Видодо в совместном с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявлении для прессы 7 октября.

Глава государства заявил, что Нидерланды являются одним из важных партнеров Индонезии в Европе в области торговли, инвестиций и туризма. Среди европейских стран Нидерланды являются одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров.

«Мы будем продолжать укреплять сотрудничество, используя рамки комплексного партнерства», — отметил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте совершил визит в Индонезию 7 октября, где встретился с главой индонезийского государства в президентском дворце Богора.