Стокгольм, 7 октября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг вновь изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter.

Грета Тунберг

На этот раз Тунберг написала о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.

«16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера», — говорится в описании в профиле школьницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тунберг поменяла описание в профиле после слов президента России Владимира Путина, назвавшего ее «доброй девочкой и очень искренней». Однако глава государства отметил, что благие намерения экоактивистов могут использоваться в чьих-то корыстных интересах.

После слов российского лидера Тунберг написала в своем профиле: «Добрая, но плохо информированная девочка».

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