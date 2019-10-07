Honda Marine представила рыболовецкое судно SJ32
Вашингтон, 7 октября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Автомобильная компания Honda Marine совместно с американской яхтостроительной компанией SanJuanYachts создали рыболовецкое судно под названием SJ32. Об этом сообщается на сайте компании.
Роскошная лодка была представлена на Международной выставке судостроителей в городе Тампа в американском штате Флорида.
Отличительной особенностью судна являются два двигателя Honda Marine BF250 Intelligent Shift и Throttle (iST) с электронным управлением. Максимальная мощность каждого мотора составляет 250 «лошадей», а общая отдача двигателей равна 500 л. с. Стоит отметить, что это единственное в мире судно, которое специально создавалось под двигатель компании Honda.
Лодка Sj32 окрашена в оранжево-красные цвета, как спорткар Acura NSX. Однако данное судно вдвое дороже, чем упомянутый суперкар. Его стоимость начинается от 300 тыс. до 450 тыс. долларов (от 19,49 до 29,23 млн рублей) в зависимости от комплектации.
Напомним, совместное предприятие Dongfeng Honda создало 163-сильный электрокроссовер Siming X-NV, запас хода которого равен 401 км. При этом максимальная скорость электрокара составляет 140 км/ч. Авто появится на китайском авторынке к концу 2019 года.
Читайте также: К 2025 году Honda планирует поставлять в Европу только электрокары