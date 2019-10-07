Вашингтон, 7 октября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Автомобильная компания Honda Marine совместно с американской яхтостроительной компанией SanJuanYachts создали рыболовецкое судно под названием SJ32. Об этом сообщается на сайте компании.

Hondanews.com Honda Marine Announces New Agreement with SanJuanYachts

Роскошная лодка была представлена на Международной выставке судостроителей в городе Тампа в американском штате Флорида.

Отличительной особенностью судна являются два двигателя Honda Marine BF250 Intelligent Shift и Throttle (iST) с электронным управлением. Максимальная мощность каждого мотора составляет 250 «лошадей», а общая отдача двигателей равна 500 л. с. Стоит отметить, что это единственное в мире судно, которое специально создавалось под двигатель компании Honda.

Лодка Sj32 окрашена в оранжево-красные цвета, как спорткар Acura NSX. Однако данное судно вдвое дороже, чем упомянутый суперкар. Его стоимость начинается от 300 тыс. до 450 тыс. долларов (от 19,49 до 29,23 млн рублей) в зависимости от комплектации.

Напомним, совместное предприятие Dongfeng Honda создало 163-сильный электрокроссовер Siming X-NV, запас хода которого равен 401 км. При этом максимальная скорость электрокара составляет 140 км/ч. Авто появится на китайском авторынке к концу 2019 года.

Читайте также: К 2025 году Honda планирует поставлять в Европу только электрокары