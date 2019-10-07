Ярославль, 7 октября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В Ярославле производственная база принадлежащего городским властям ПАТП-1 перешла в залог банку «Финансовая корпорация «Открытие». Информация об этом содержится в договоре между предприятием и банком, размещенном на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Согласно договору, кредит в размере 90 млн рублей выдается целевым образом — на покупку новых автобусов марки ЛИАЗ. Процентная ставка составляет 10,75% годовых.

В качестве обеспечения по кредиту выступает производственная база в составе нежилых зданий и земельного участка, расположенных по адресу Московский проспект, 112. Кроме того, в залог переходят и сами автобусы, приобретаемые за счет кредита.

В настоящее время ПАТП-1, которое оказывает услуги автобусных перевозок жителям города, ведет масштабное обновление автобусного парка. Планируется купить и приобрести в лизинг около 40 новых автобусов.

Делать это необходимо, так как парк предприятия изношен очень сильно. Главный вопрос — хватит ли у ПАТП-1 и мэрии Ярославля денег, чтобы рассчитаться за новые машины. В противном случае ПАТП-1 может потерять свою базу, без которой предприятие не сможет работать.