Минск, 7 октября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Международные резервные активы Белоруссии на 1 октября составили $8,831 млрд, сообщает Нацбанк республики.

Homoatrox Национальный банк Республики Беларусь

ЗВР снизились в сентябре на 0,7% из-за погашения совмином и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на $355 млн, отметил госрегулятор. Пополнению резервов способствовали поступления иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка Нацбанком валюты на бирже, а также средства от продажи облигаций минфином.

«Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объём международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США», — напомнил госрегулятор.

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Отметим, что по данным минфина Белоруссии госдолг на 1 сентября составил 43,6 млрд белорусских рублей (почти $20,8 млрд) и уменьшился по сравнению с началом года на 4%. До этого Нацбанк Белоруссии констатировал рост валового внешнего долга республики за I полугодие 2019 года на 2% до $40,07 млрд или 67% ВВП.