Багдад, 7 октября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Руководители нефтегазовых предприятий «Роснефть» и «Газпром нефть» приняли участие в российской дипломатической делегации, прибывшей в Багдад. Данное заявление сделал 7 октября глава МИД РФ Сергей Лавров после завершившихся переговоров с министром иностранных дел Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом, передает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД России рассказал, что во время переговоров был сделан упор на экономическое взаимодействие двух государств.

Дипломат также отметил, что в составе делегации прибыло руководство крупных российских нефтяных предприятий «Роснефть» и «Газпром нефть», а также межгосударственной нефтяной компании «СоюзНефтеГаз» и подразделения «Ростеха» — инжиниринговой компании «Технопромэкспорт».

Напомним, Лавров прибыл в Багдад для проведения переговоров 7 октября. После встречи с Али аль-Хакимом он также заявил, что Россия выполнит свои обязательства по поставкам вооружений в Ирак.