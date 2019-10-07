Красноярск, 7 октября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Енисейское речное пароходство завершает навигацию 2019 года: первые суда приступили к расстановке в пунктах постоянной дислокации, сообщает 7 октября пресс-служба предприятия.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей

Зимний отстой и ремонт флота пароходства будет организован на трёх главных ремонтно-эксплуатационных базах: в Красноярском судоремонтном центре (141 единица флота), Подтесовкаой РЭБ (199 судов) и Ермолаевской РЭБ (122 судна).

В рамках подготовки к зиме, специалисты пароходства протралили затоны, составили карты промеров глубин, расставили стоечные баржи и оснастили инвентарём противопожарные плавучие установки. Всего в навигацию-2019 года грузопоток на Енисее обеспечивали 430 единиц флота.