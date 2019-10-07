Минск, 7 октября, 2019, 13:17 — ИА Регнум. В Минске 4 октября прошли организованные Представительством ЕС структурированные консультации на тему перспектив программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» на период после 2020 года. Об этомсообщает пресс-служба МИД РБ.

Mfa.gov.by Выступления Олега Кравченко на панельной сессии высокого уровня «10 лет «Восточного партнерства» в Варшаве

В консультациях также приняли участие замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, неназванные представители органов госуправления, аналитического сообщества и общественных организаций, «вовлеченных в сотрудничество с Европейским союзом», а также Европейской службы внешних действий, Еврокомиссии и другие.

Кравченко предложил сделать новым приоритетом взаимодействия в рамках ВП технологические инновации. В официальном сообщении не уточняется, что он имел в виду.

Чиновник также высказался за внедрение мер, направленных на активизацию экономического сотрудничества Белоруссии с ЕС. Кравченко подчеркнул важность наращивания системного сотрудничества в сфере управления границами и предложил выработать специальный «пограничный пакет» ВП, включающий комплекс соответствующих инфраструктурных, нормативных и процедурных мероприятий. Он выступил за учреждение в Белоруссии IT — школы «Восточного партнёрства» и «цифровой витрины» ВП в Евросоюзе.

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Кравченко также предложил согласовать перечень количественных целевых индикаторов ВП на ближайшие годы: сокращение до одного часа времени, требуемого для пересечения границы ЕС, создание определенного числа новых рабочих мест, сертификация Евросоюзом дополнительного количества предприятий-экспортеров в странах-партнёрах.

Накануне Кравченко принял участие в панельной дискуссии Варшавского форума по безопасности, состоявшегося 2−3 октября. На полях мероприятия он провёл ряд рабочих встреч, в том числе обсудив с замминистра иностранных дел Польши Мартином Пшидачей отношения Белоруссии и Польши, в том числе по линии международных организаций.