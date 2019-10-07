Калуга, 7 октября, 2019, 13:54 — ИА Регнум. 60 детей из Калужской области ознакомятся с историей и культурой Санкт-Петербурга в рамках программы «Град Петров» нацпроекта «Культура». Об этом 7 октябре сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Admoblkaluga.ru Калужские школьники посетят памятные места Санкт-Петербурга

Поездки калужских детей в Санкт-Петербург состоятся с 7 по 10 и с 15 по 18 октября 2019 года. В программе пребывания запланированы обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, посещение Мариинского театра, Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Павловск» и другие достопримечательности, с помощью которых юных калужан приобщат к истории и культуре северной столицы.

Ранее школьники из Калужской области посетили Хабаровск и Владивосток в рамках программы «Дальневосточные рубежи». Калужане посетили военно-исторический музей Восточного военного округа и краеведческий музей, побывали на спектакле местного театра.