Москва, 7 октября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. 7 октября в Третьяковской галерее пройдёт презентация совместного образовательного проекта Государственной Третьяковской галереи и Московского театра Олега Табакова «Атом воображения».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Машков и студенты

Как сообщают организаторы, в течение учебного года в залах прославленной галереи будут проходить занятия студентов театральной школы Олега Табакова. Актеры будут изучать историю искусства, что станет частью освоения ими профессионального мастерства. В числе предметов такие новации, как искусство мизансцены в картинах, роль композиции на примерах творчества великих живописцев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Машков и Зельфира Трегулова

Традиционно по закрытым для публики дням в залах постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке идут занятия копиистов-студентов художественных училищ и вузов. Теперь здесь будут получать новые знания и учащиеся театральной школы, что позволит, по мнению педагогов, расширить культурный кругозор молодых артистов, обрести новые знания в области отечественного искусства, и даже стать актерами с «серьезным художественным багажом».