Манчестер, Великобритания, 7 октября, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отставание от «Ливерпуля» в чемпионате Англии. Об этом сообщает Goal.com.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

«Ладно вам, ребята, впереди ещё много матчей. Я знаю своих футболистов, они всё ещё хотят побеждать и могут биться за чемпионство», — сказал Гвардиола.

Напомним, в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 0:2. «Ливерпуль», в свою очередь, выиграл у «Лестера» (2:1).

«Ливерпуль» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая идущего вторым «Манчестер Сити» на восемь очков.

Читайте также: «Ливерпуль» одержал восьмую подряд победу в АПЛ над «Лестером»