Москва, 7 октября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Просьба Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты вызвана в первую очередь стремительным ростом цен на авиатопливо как в 2018 году, так и в 2019 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. ю. н Иван Денисов.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

«Также просьба вызвана перспективой рекордного годового убытка авиакомпаний, с учетом того, что за первое полугодие 2019 года убыток авиакомпаний уже превысил размер убытков за предыдущий календарный год.

При отсутствии решения данной проблемы очередной рост цен на авиабилеты будет неминуем в связи с тем, что авиавтопливо является одной из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.

Повышение цен на билеты, в свою очередь, приведет к снижению спроса и станет угрозой или банкротства авиакомпаний (достаточно вспомнить банкротство авиакомпании «Трансаэро» несколько лет назад), или комфорта и безопасности пассажиров, что является недопустимым.

В связи с большой географической протяженностью территории России, авиационный транспорт зачастую является единственным возможным средством сообщения для отдалённых населенных пунктов, что придаёт авиационному транспорту особую значимость, а государственная поддержка является необходимым инструментом развития данной отрасли», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.

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