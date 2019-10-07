Нью-Дели, 7 октября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Глава министерства здравоохранения Индии Харш Вардхан заявил, что запрет электронных сигарет в стране позволит выполнить поставленные задачи на 100%. Об этом 7 октября сообщило индийское новостное издание Адж так.

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Харш Вардхан, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Пока что круг потребителей электронных сигарет в Индии весьма ограничен».

По словам министра здравоохранения южноазиатского государства, новое законодательство позволит эффективно контролировать потребление табака населением и не допустить распространения курения среди молодёжи.

Напомним, что 18 сентября правительство Индии наложило запрет на производство, импорт, хранение, продажу и распространение электронных сигарет. Официальным мотивом для подобного шага стали опасения правящих кругов южноазиатского государства о том, что местная молодёжь пользуется электронными сигаретами из-за желания следовать моде. Отметим, что нарушение новых правил будет караться штрафом в размере до 100 тысяч рупий (примерно 1 400 долларов) или тюремным заключением на срок до одного года.