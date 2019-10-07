Сеул, 7 октября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина ободряют 44,4%, что является самым низким показателем с момента его инаугурации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои службу Real Meter.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По данным опроса, проведенного с 30 сентября по 4 октября среди 2007 человек, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 52,3%.

Известно, что число людей, поддерживающих политику президента сократилось на 2,9%, а число людей, придерживающихся противоположного мнения, напротив увеличилось на 2,1%.

По мнению специалистов, уровень неодобрения увеличился за счет усугубления ситуации вокруг назначения нового министра юстиций, а также в связи с ухудшением экономической ситуации и условий жизни граждан.

Кроме того, уровень поддержки Современной демократической партии также сократился на 1,9%, до 38,3%, Партии справедливости — на 0,9%, до 4,9%, Партии за демократию и мир — на 0,7%, до 1,2%, однако уровень поддержки партии «Свободная Корея», напротив, увеличился на 2,7%, до 33,2%.