Красноярск, 7 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 12:00 (местное время) 7 октября лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, ссылаясь на информацию Лесопожарного центра.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

Однако жителей региона всё же просят быть предельно внимательными при обращении с огнём и при посещении лесов. Необходимо «строго соблюдать правила пожарной безопасности», подчеркнули в минлесхозе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае со 2 июля 2019 года из-за лесных пожаров действовал режим ЧС. Он был отменён лишь в сентябре.

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