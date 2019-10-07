Милан, Италия, 7 октября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. «Милан» может отправить в отставку главного тренера команды Марко Джампаоло. Об этом сообщает Football Italia.

ClaudioF98 Марко Джампаоло

По информации издания, руководство миланского клуба может уволить Джампаоло, даже несмотря на победу в матче седьмого тура Серии А с «Дженоа» (2:1).

Отмечается, что в качестве замены Джампаоло рассматриваются такие кандидатуры, как Лучано Спаллетти, Стефано Пиоли, Арсен Венгер и Клаудио Раньери.

Напомним, после семи туров «Милан» занимает 13-е место в чемпионате Италии, набрав девять очков. Джампаоло возглавляет команду с лета 2019 года.