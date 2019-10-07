Сургутский район, Югра, 7 октября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В Югре проводится проверка по факту гуляющего львёнка в посёлке Белый Яр. Видео с юным хищником, гуляющим без намордника по парку, где находились взрослые и дети, появилось в интернете 6 октября. сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра, Россия

Видео с гуляющим по парку львёнком стало популярным в сети. В социальных сетях местные жители сообщают, что юный хищник не только экзотичен для северного края, но и забавен, не проявляет агрессии. Однако более бдительные граждане возмущены прогулкам львёнка без намордника и сопровождения человека, ведь это не «большой котёнок».

Полицейские выяснили, что львёнок куплен одним из жителей Белого Яра в качестве домашнего животного. На данный момент устанавливается, имеет ли гражданин право заводить такого опасного для окружающих питомца.