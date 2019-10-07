Афины , 7 октября, 2019, 12:21 — ИА Регнум.

Россия должна выстраивать отношения с другими странами таким образом, чтобы разрыв с Россией и действия ей во вред означали бы для той или иной страны серьёзный экономический и политический ущерб, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 октября, комментируя информацию о договоренностях США и Греции о военных базах.

Navy.mil Американский авианосец у берегов Крита

Как сообщалось ранее, власти США и Греции подписали бессрочное соглашение «об оборонном сотрудничестве», которое подразумевает в том числе расширение американской военной базы на Крите и предоставление США инфраструктуры трех других греческих баз.

«Понятно, что греки «куют железо, пока горячо», то есть пользуются охлаждением отношений между США и Турцией и расширяют над собой американский защитный зонтик. Под его прикрытием правительство правых сил в Греции на более длительный срок будет чувствовать себя неуязвимым и свои интересы в Средиземноморье, в частности на Кипре, ему будет продвигать удобнее.

Охлаждение отношений нашей страны с Грецией, одним из проявлений которого стало и это решение, вызвано не только ставкой на сотрудничество России с Турцией (эта ставка будет иметь и другие негативные последствия, к этому надо быть готовым). Мы всегда проигрываем, когда увлекаемся поддержкой так называемых «пророссийских» сил в других странах (в Греции — правительства Ципраса). Возможности у России сейчас не те, чтобы быть в состоянии не только поддержать расположенных к нам деятелей в той или иной стране, но и удержать их у власти на длительный период. Поэтому на оказание помощи по «принципу лояльности» я бы силы и ресурсы тратить не стал.

Нужен другой подход: выстраивание сотрудничества таким образом, чтобы при любом правительстве разрыв с Россией, действия ей во вред означали бы для данной страны серьёзный экономический и политический ущерб. Надеюсь, так и будет сделано в случае с Грецией.

Ну, а то, что Афины подставили этими соглашениями своё население под дополнительную военную угрозу, думаю, очевидно. Не могут наши военные спокойно смотреть на возрастание американских возможностей атаковать нашу страну с Юга, от Средиземноморья, действовать против наших интересов на Ближнем Востоке, в частности в Сирии», — отметил Михаил Демурин.