В Истре построят новое здание сыроварни
Истра, Московская область, 7 октября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В деревне Дубровское (г.о. Истра) построят новое здание сыроварни «Русский пармезан». Об этом сообщает 7 октября пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
По словам главы комитета Владислава Гордиенко, в сыроварне оборудуют высокотехнологичные цеха и первое в России роботизированное хранилище сыра.
Каков свою очередь, отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, согласно проекту, при строительстве сыроварни используют виражное остекление, которое позволит наблюдать за процессом производства. Ожидается, что архитектурное решение поможет привлечь в район больше туристов.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, застройщиков Подмосковья оштрафовали на 1,6 млн рублей за нарушения в области долевого строительства.