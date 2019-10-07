Москва, 7 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. В среднем каждый кредитор в России отдает порядка 23% своей зарплаты, а темпы роста кредитования значительно опережают темпы увеличения реальных доходов, которые в 2019 году прогнозируются на уровне предыдущего года — 0,3% заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, комментируя рост закредитованности граждан.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«С одной стороны, российские показатели по закредитованности заметно ниже среднемировых показателей, однако существует вполне реальный риск «перегрева» рынка из-за крайне слабого экономического роста.

В данный момент кредитование является для многих граждан единственным способом сохранить привычный образ жизни. Другими словами именно двухзначные цифры по приросту потребительского сегмента позволяют отечественной экономике показывать хоть какие-то положительные изменения, тогда как других стимулов для этого попросту нет.

Таким образом, правительству не с руки принимать значительные меры для ограничения кредитования: снижение темпов роста рынка ниже 10% будет иметь крайне негативные последствия для ВВП. При этом, сейчас чиновники имеют возможность не только перекладывать ответственность за низкие доходы населения на само население, рассуждая о вреде платежей для кредитов, но и отчитываться хоть о каком-то развитии экономики.

В данный момент принимаются меры по защите самых уязвимых членов общества, но рынок все равно будет расти дальше. Благодаря снижению ключевой ставки наблюдается активность граждан по рефинансированию старых кредитов от потребительских до ипотеки.

Кроме того, пользуется популярностью механизм по агрегированию займов из разных банков в один, по которому будут предоставлены более выгодные условия. Для банков сегмент потребительского кредита является основным драйвером увеличения выручки, так что стоит ожидать продолжения агрессивной политики по навязыванию кредитных карт как в виде sms-рассылки, так и телефонных звонков.

Да и сама потребность людей в дополнительных средствах «до зарплаты» никуда не делась. Сейчас кредит имеет почти каждый третий человек в стране, и если правительству не удастся реанимировать экономику к 2024 году, то их число может увеличится до половины всего населения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, общий рост кредитования граждан в России останется в 2019 году умеренным и составит 10%. Такой прогноз даёт международное рейтинговое агентство Moody's.

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