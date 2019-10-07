Джакарта, 7 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному индонезийским институтом (LSI), 70,9% респондентов считают, что пересмотр закона о комиссии по искоренению коррупции (KPK) ослабит эффективность учреждения, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Почти 71% опрошенных жителей Индонезии, которые знают о пересмотре закона о KPK, утверждает, что изменения ослабят орган. Абсолютное большинство, хотя и не все», — заявил исполнительный директор LSI Джаяди Ханан.

Респонденты были опрошены по телефону 4−5 октября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Индонезии прошли массовые демонстрации против рассматриваемых в парламенте законопроектов.