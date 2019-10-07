Ростов-на-Дону, 7 октября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном уходе из донской команды в «Спартак» (Москва).

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«Генералом я уже был. Мне комфортно в «Ростове», — ответил на вопросы издания «Спорт-экспресс» Карпин.

ИА REGNUM сообщало, что ряд СМИ ранее предположил, что главный тренер «Ростова», некогда тренировавший красно-белых, вернётся в столичный «Спартак». Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц, комментируя слухи о возможном уходе главного тренера, отметил:

«Как я ранее говорил, Карпин — главный тренер «Ростова». Но в футболе всё очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут — неблагодарное дело».

ИА REGNUM напоминает, что 29 сентября официально подтвердился уход с поста главного тренера московской футбольной дружиныОлега Кононова. В настоящее время исполняет обязанности наставника красно-белых Сергей Кузнецов.