Тюмень, 7 октября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Тюмени во время ночного пожара 7 октября из девятиэтажного дома экстренно эвакуировали 21 жильца. Пострадали два человека, которых вынесли из горящей квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС России по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 2:22 по местному времени (00:22 мск). Пожар произошёл на седьмом этаже. По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнём во время курения. Пожар был ликвидирован в 02:52.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, оба пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

«Один пострадавший находится в реанимации ожогового отделения: у него глубокие ожоги 35%, термоингаляционная травма, он на искусственной вентиляции легких. Второй также в тяжелом, но стабильном состоянии — в реанимации отделения токсикологии, на искусственной вентиляции лёгких», — сообщает пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.