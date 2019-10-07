Тбилиси, 7 октября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Визовая либерализация способствует значительному расширению отношений между Евросоюзом и Грузией. Однако полномерная реализация этого проекта возможна лишь в в долгосрочной перспективе и только после того, как закончатся злоупотребления в данной сфере. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью изданию «Квирис Палитра».

Getty Images Europe Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер рассказал, что после ежегодно тысячи грузин обращаются в Германию с просьбой о предоставлении убежища, однако почти во всех случаях немецкие ведомства и суды отклоняют такие заявки.

«Есть также легальные возможности приехать в Германию, учиться у нас, осваивать профессию и работать. Для этого наряду с другими документами необходимо сдать экзамен по языку и подтвердить определенный уровень образования. Надеюсь, что в будущем в Германию приедет больше грузин, будут учиться и работать, а затем вновь используют свои знания и возможности в Грузии. Это пойдет на пользу обеим странам», — отметил президент Германии.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Грузии с официальным визитом.