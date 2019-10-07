Томск, 7 октября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Власти Томска отчитались о количестве подключенных к отоплению домов. Как сообщили ИА REGNUM 7 октября в мэрии, ссылаясь на информацию департамента городского хозяйства, в настоящее время отопление запущено в 99% томских многоквартирных домов.

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В оставшиеся дома тепло обещают подать «после устранения дефектов на подводящих сетях».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 октября в Томске оставались не подключенными к отоплению 103 дома.