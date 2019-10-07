Москва, 7 октября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Наиболее высокая покупательная способность граждан России относится к таким городам, как Москва, Южно-Сахалинск, северные города, связанные с добычей нефти, а наиболее низкая покупательная способность граждан соотносится с югом страны. Данная закономерность вполне очевидна, учитывая наибольший объем экспорта РФ в области нефтяной и газовой промышленности, заявила корреспонденту доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Доходы

«Таким образом, северные моногорода, занимающиеся переработкой нефтепродуктов, и получают наибольшую прибыль от поставляемой продукции. В то же время юг России в большей степени приспособлен к развитию агропромышленного сектора и туризма.

К сожалению, и один, и другой сектор экономики требуют дополнительного усовершенствования в рамках развития российской экономики, но пока переломить тренд по потреблению отечественных услуг в данных областях не получается в полной мере.

В случае устойчивого развития туристического сектора южных городов повышение покупательной способности соответствующих регионов будет пропорционально расти и даст возможность говорить о большем балансе по вопросу заработка между регионами России», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты выяснили, в каких городах России жители могут позволить себе больше всего сделать покупок на свою зарплату. Оказалось, что самая высокая зарплата в Москве.

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