Закономерность очевидна: о городах России с высокими зарплатами
Москва, 7 октября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Наиболее высокая покупательная способность граждан России относится к таким городам, как Москва, Южно-Сахалинск, северные города, связанные с добычей нефти, а наиболее низкая покупательная способность граждан соотносится с югом страны. Данная закономерность вполне очевидна, учитывая наибольший объем экспорта РФ в области нефтяной и газовой промышленности, заявила корреспонденту доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты выяснили, в каких городах России жители могут позволить себе больше всего сделать покупок на свою зарплату. Оказалось, что самая высокая зарплата в Москве.
Читайте также: Названы города России с самыми высокими зарплатами