Волоколамск, Московская область, 7 октября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено Следственным отделом по городу Волоколамск ГСУ СК России по Московской области после гибели в пожаре 7 октября пятерых человек, в том числе четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

61.mchs.gov.ru Пожарные

По данным следствия, пожар начался в жилом доме, в квартире, где находился пожилой мужчина с шестью внуками. Он успел вывести из огня троих детей, а остальные погибли.

Пламя разгорелось и перекинулось на другие этажи. Сообщается, что пожарные во время тушения обнаружили на лестничной клетке тела женщины с ребенком, которые проживали на третьем этаже дома. По предварительным данным, они задохнулись продуктами горения.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября в деревне Чисмена Волоколамского района произошел пожар. По данным МЧС, сообщение о возгорании в доме поступило в 2:34, а полностью потушить его смогли только в 4:22. По предварительным данным, причиной происшествия стало замыкание в электропроводке.