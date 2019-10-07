Искитим, Новосибирская область, 7 октября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В Искитимском районе Новосибирской области назначен новый заместитель главы по вопросам ЖКХ и энергетики. Им стал Сергей Каликин, сообщили ИА REGNUM в районной администрации.

Официальный сайт администрации искитимского района Сергей Каликин

Ранее занимавший этот пост Александр Обрывко перешёл в другую организацию.

Согласно официальным данным, 44-летний Сергей Каликин уроженец города Искитима. Он окончил совхоз-колледж «Новосибирский» и Новосибирский государственный архитектурно — строительный университет.

До этого времени Каликин был главой Чернореченского сельсовета, а ещё работал директором МУП «Чернореченский коммунальный комплекс». Сейчас живет в Лебедевке.