Анкара, 7 октября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности. Об этом заявил 7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

Эрдоган пояснил, что днем ранее договорился о выводе сил США из северо-восточной части Сирии с американским президентом Дональдом Трампом, теперь американская сторона приступила к выполнению обещания. Турецкие компетентные органы ведут работу по этому направлению, добавил президент.

Свое заявление Эрдоган сделал в аэропорту Анкары перед вылетом в Сербию.

Как сообщало ИА REGNUM, об отводе американских войск от сирийско-турецкой границы заявили и сирийские курды из «Сирийских демократических сил». Они заявили, что США нарушили данные им обязательства.

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