Сеул, 7 октября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В августе 2019 года поток пассажиров южнокорейских аэропортов составил 11,15 млн человек, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, пассажиропоток международных авиарейсов увеличился на 4,2%, а внутренних авиарейсов — на 8,9%.

Тем не менее, поток пассажиров из Японии сократился на 20,3%, а из Китая, напротив, увеличился на 13%.

Также специалисты зафиксировали рост пассажиропотока из стран Азии (за исключением Китая и Японии, на 15,1%), Европы (на 10%) и США (на 3,9%).

Известно, то число авиарейсов в страны Азии увеличилось на 21,6% до 4614 рейсов, в частности число рейсов на Филиппины увеличилось на 32%, на Тайвань — на 20,2%. Кроме того, также было зафиксировано увеличение авиарейсов в Испанию на 27,8%, в Россию — на 8,4%, Канаду — на 0,4%.