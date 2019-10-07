Москва, 7 октября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Российский спорт ждут большие проблемы, если спортивное руководство страны не объяснит, откуда взялись изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом 7 октября заявил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Российский спорт

По словам Гануса, министерству спорта РФ придется найти убедительные объяснения случившегося, а также виновных, «иначе российский спорт окажется в пропасти». Такие объяснения должны быть даны 9 октября.

«Знаете, бывает, нажали на клавишу, раз — и что-то удалилось. Но тот объем данных, что был в январе передан российской стороной, нельзя изменить одним случайным нажатием», — сказал Ганус.

Он добавил, что если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявит о неслучайности изменений в базе данных, то Россию могут, как минимум, отстранить от летней Олимпиады-2020 в Токио и от зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Напомним, исполком WADA восстановил статус РУСАДА в сентябре 2018 года. В январе 2019 года было объявлено о сохранении статуса соответствия РУСАДА после того, как российская сторона передала WADA данные Московской антидопинговой лаборатории.