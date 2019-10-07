Политолог призвал Зеленского провести референдум или «подчинить» майдан
Киев, 7 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что «объединение Германии произошло после проведения выборов в ГДР, на территории которой находились советские войска». Об этом Бортник заявил 7 октября в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя готовность Киева выполнять минские соглашения по «формуле Штайнмайера».
Политолог напомнил, что минские соглашения, которые подписал экс-президент Петр Порошенко, «предусматривают проведение выборов до передачи контроля» украинским пограничникам участка российско-украинской границы.
Он предложил президенту Владимиру Зеленскому вынести на референдум вопрос проведения выборов в Донбассе.
Как сообщалось, в октябре партия «Европейская солидарность» вывела на киевский майдан митингующих против выполнения минских соглашений по «формуле Штайнмайера». Лидер протеста экс-президент Петр Порошенко считает, что выполнение минских соглашений якобы ведет к капитуляции Украины. Он призвал Киев отказаться от минского формата в пользу нового.