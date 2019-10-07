Киев, 7 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что «объединение Германии произошло после проведения выборов в ГДР, на территории которой находились советские войска». Об этом Бортник заявил 7 октября в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя готовность Киева выполнять минские соглашения по «формуле Штайнмайера».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Политолог напомнил, что минские соглашения, которые подписал экс-президент Петр Порошенко, «предусматривают проведение выборов до передачи контроля» украинским пограничникам участка российско-украинской границы.

«Знаете, почему Штайнмайер предложил такую формулу? Потому что в ГДР находились советские войска, при которых прошли первые выборы, которые привели к объединению Германии. В Германии верят и считают, что проведение выборов возможно даже при нахождении там сил другого государства или каких-то неконтролируемых вооруженных сил», — считает Бортник.

Он предложил президенту Владимиру Зеленскому вынести на референдум вопрос проведения выборов в Донбассе.

«Всегда будет оставаться группа людей, которая будет протестовать против любого мирного урегулирования. Эта история всегда повторяется во всех странах, которые прошли через конфликты. Эту группу нужно убедить или решением референдума, или подчинить решением авторитетных органов власти. К сожалению, другого выхода нет», — добавил Бортник.

Как сообщалось, в октябре партия «Европейская солидарность» вывела на киевский майдан митингующих против выполнения минских соглашений по «формуле Штайнмайера». Лидер протеста экс-президент Петр Порошенко считает, что выполнение минских соглашений якобы ведет к капитуляции Украины. Он призвал Киев отказаться от минского формата в пользу нового.