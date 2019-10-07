Пермь, 7 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Два новых метода получения природных и биологически активных веществ из продуктов переработки биомассы разработала и запатентовала группа ученых-химиков Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом 7 октября сообщает пресс-служба вуза.

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Полученные молекулы могут стать основой для создания новых лекарств против болезней центральной нервной системы, диабета и рака.

Старший научный сотрудник кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Максим Учускин «В начале исследований мы предполагали, что полученные молекулы будут обладать цитотоксической активностью, то есть снижать воспаления различного происхождения. Однако в процессе работы мы обнаружили, что они проявляют себя более активно совершенно в другом направлении. Это открыло нам возможности для дальнейших исследований».

Отмечается, что главной особенностью разработки учёных является то, что для получения целевых веществ — бензофурана и диазепина — используются продукты переработки отходов сельскохозяйственного и лесного производства. Такой способ позволяет уменьшить стоимость итогового продукта и перейти к более экологичному производству.

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