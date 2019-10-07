Тбилиси, 7 октября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели совместную пресс-конференцию после переговоров тет-а-тет. Зурабишвили отметила, что основной темой встречи с президентом Германии была ситуация на «оккупированных территориях». Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Первого канала Грузинского телевидения.

Официальный сайт президента Грузии Зурабишвили и Штайнмайер

На пресс-конференции Зурабишвили заявила, что «наряду с другим конфликтом, в частности с конфликтом на Украине, Грузия не должна быть забыта, что довольно напряженная ситуация на наших оккупированных территориях сложившаяся этим летом, в любое время может перерасти в более серьезную ситуацию, необходима деэскалация и, с другой стороны, поиск какого-либо выхода».

По мнению Зурабишвили, одним из способов разрешения конфликта может стать увеличение количества наблюдателей Евросоюза. Также необходимо, считает президент Грузии, сделать эффективными существующие форматы переговоров.