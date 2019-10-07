Дамаск, 7 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Американские военные отведены от границы с Турцией на северо-востоке Сирии, что противоречит обязательствам США перед курдскими формированиями «Сирийскими демократическими силами». Такое заявление опубликовано на сайте СДС.

(сс) Sgt. Taylor Hoganson. U.S. Army Солдаты США

Американцы не выполнили свои обязательства и вывели свои силы из приграничных с Турцией районов Сирии, заявило командование формированиями сирийских курдов. В заявлении утверждается, что вторжение турецких военных негативно отразится на борьбе с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «стабильности и мире», которые помогли установить курдские силы.

В СДС подчеркнули также, что намерены при необходимости дать отпор турецким силам.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Турция и США договорились создать в Сирии центр совместных операций, чтобы реализовать идею о создании на севере страны буферной зоны. Вместе с тем в начале октября турецкое руководство заявило, что может начать свою операцию на севере Сирии.

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