Ашхабад, 7 октября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совместно с членами правительства почтил память первого главы государства Сапармурата Ниязова, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Город Ашхабад после землетрясения в 1948 году

6 октября туркменский лидер принял участие в церемониях по случаю Дня поминовения, в рамках которого отдается дань памяти героям, павшим на полях сражения всех войн, а также жертвам ашхабадского землетрясения в 1948 году.

В рамках Дня поминовения состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу Halk hakydasy («Народная память»). После мероприятия Бердымухамедов прибыл к скульптуре Сапармурата Ниязова.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября 1948 года в Ашхабаде произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3. Землетрясение считается одним из самых разрушительных в истории человечества. По официальным данным, число погибших составляет от 25 до 37 тысяч человек.

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