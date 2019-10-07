Калуга, 7 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Порядка 150 человек планируют принять участие в международной научной конференции «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV — XVII веков» в Калуге. Среди участников и гостей исторического форума — представители научных центров и университетов России, а также Австрии, Белоруссии, Германии, Польши, Украины, Франции и Швеции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Иллюстрация: Ruspekh.ru Стояние на реке Угре

Конференция 2019 года является логическим продолжением проходившей в Калуге в 2018 году конференции «Великое стояние на Угре». По мнению директора Института истории и права Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, кандидата философских наук Ирины Берговской, символично, что международная историческая конференция, которая будет проходить в Калуге с 8 по 11 октября, совпадает датами стояния на реке Угре, которое стало важным шагом на пути к окончательному освобождению от вассальной зависимости и рождению суверенного Российского государства.

В рамках конференции также состоится заседание совета отделения Российского исторического общества в Калуге. Его проведёт председатель совета, ректор КГУ им. К. Э. Циолковского Максим Казак. В работе заседания примут участие член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский и директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин.