Киев, 7 октября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. «Интрига на белорусском направлении» не дает Украине практически ничего, если не считать мелочей», — такое мнение выразил политический эксперт Алексей Блюминов, комментируя состоявшийся на Украину визит главы Белоруссии Александра Лукашенко.

President.gov.ua Александр Лукашенко и Владимир Зеленский

Напомним, что 3−4 октября в Житомире состоялся Второй форум регионов Украины и Белоруссии, в рамках которого прошла встреча президентов и состоялось подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве на сумму порядка 500 млн долларов.

«Президенты… много балагурили и хохмили, но если целью минского гостя была диверсификация экономических отношений, чтобы не зависеть критически от такого специфического союзника, как РФ, то наш балагурил просто, чтобы побалагурить. Может, прежнюю профессию вспоминал», — комментирует ход переговоров Блюминов.

«Сравните: в одном случае развитие собственного ракетостроения с использованием украинских технологий, которые в самой Украине никому не нужны. Лоббирование поставок на Украину белорусских тракторов. Использование себе на пользу драчки Киева и Москвы… А что получила Украина: освобождение провалившего задание и спалившего явку профнепригодного шпиона и разговоры о трансляции в Беларуси никому там не нужных украинских телеканалов. Ну и моральную поддержку, естественно, куда же без нее», — продолжил свою мысль эксперт.

В завершение Блюминов отмечает, что у Украины же нет собственной внешней политики — то есть она давно на «аутсорсе» у людей, представляющих не украинский интерес, а интерес «внешних партнеров».

«Пространство для маневра связано у нас навязанным безальтернативным «евроатлантическим выбором». Поэтому смысл таких встреч для украинского президента неясен, а результат — тем более», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский в ходе Форума в Житомире заявил, что Белоруссия — «ключевой торговый партнер Украины», с годовым товарооборотом более 5 млрд долларов США. Президенты поставили задачу поднять этот уровень до 6−8 млрд долларов. Среди приоритетов в торгово-экономических отношениях глава Украины назвал сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурных и транспортных проектах, промышленности, производственную кооперацию, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе.