Донецк, 7 октября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. На границе Украины и ДНР в районе Горловки украинские силовики обстреляли модуль оказания помощи населению МЧС ДНР, сообщили 7 октября в пресс-службе ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел. ВСУ

«Шестого октября был открыт огонь по модулю оказания помощи населению МЧС ДНР у контрольно-пропускного пункта между республикой и Украиной «Горловка» в Никитовском районе Горловки. В результате огня повреждена внешняя металлопрофильная обшивка и внутренняя обшивка в модуле», — сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли представители ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) для фиксации последствий обстрела.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики обстреляли территорию ЛНР из вооружения БМП и крупнокалиберных пулемётов.

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