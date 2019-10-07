Челябинск, 7 октября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В Челябинске идут поиски гражданина, который ночью 5 октября напал на девушку. Идёт проверка, сообщили журналистам представители городской полиции.

Лицо из темноты

Преступление было совершено в доме на проспекте Победы. По некоторым данным, гражданин напал на девушку в лифте. Пострадавшая жива. На видео с камер видеонаблюдения видно, как предполагаемый агрессор забегает за девушкой в подъезд.

Тем временем в соцсетях ползут разные слухи. Некоторые сообщают о маньяке.