Уфа, 7 октября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Студентов и школьников в Башкирии будут тестировать на наркотики. Соответствующий приказ республиканского министерства здравоохранения опубликован на республиканском сайте правовой информации.

(сс) Belova59 Анализы

Согласно приказу, тестировать на наркотики учащихся общеобразовательных школ, студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций будут ежегодно.

Отмечается, что мероприятие будет проводиться для раннего выявления незаконного употребления наркотических и психотропных веществ.

В приказе указаны медицинские учреждения республики, которые и будут проводить тестирование. В Уфе, например, тестировать на наркотики будут в Республиканском наркологическом диспансере №1.В Уфимском районе тестирование будет проходить на базе ГКБ №21 Уфы.