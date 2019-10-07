Москва, 7 октября, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Олигарх Коломойский объединил против себя весь запад Украины, бывшего ее президента олигарха Порошенко вместе с другими олигархами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что олигарх Игорь «Беня» Коломойский, который продвинул Владимира Зеленского на пост президента Украины, сейчас начал атаковать всех своих олигархических конкурентов, которые очень тесно связаны с американскими элитами. В частности, Коломойский идет против Виктора Пинчука, который «является витриной Демпартии США», против олигарха Рината Ахметова и даже против Джорджа Сороса, что совсем непозволительно.

«Что должен делать президент? Он от него не может отказаться, а тот на всех прет. Значит все эти перепуганные собираются вместе. Получается союз трех областей [Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской], господина Порошенко и всех магнатов, которые боятся Коломойского. Вы уже оказываетесь на грани государственного кризиса», — подытожил Кургинян.