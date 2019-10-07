Триполи, 7 октября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей, задержанные властями Ливии, впервые встретились со своим адвокатом. Об этом президент фонда Александр Малькевич написал 7 октября в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Переговоры Максима Шугалея и Самера Хасан Али Суэйфана с юристом состоялись 6 октября в тюрьме Майтига в пригороде Триполи, они продолжались около двух часов. Адвокат не смог пообщаться с задержанными наедине, за ними всё время наблюдала администрация тюрьмы.

«Таким образом, говорить об адвокатской тайне не приходится», — отметил Малькевич.

Он уточнил, что материалы дела адвокату не дали под предлогом «высокой секретности». Таким образом, юрист не понимает, в чем обвиняются задержанные.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании сотрудников российского фонда в Ливии стало известно 5 июля. Генеральный прокурор Переходного национального совета Ливии заявил, что они якобы пытались «повлиять на выборы».

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