Киев, 7 октября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В ДНР в районе города Красногоровка погиб боевик 28-й отдельной украинской механизированной бригады Иван Дейкун, сообщил 6 октября одесский ресурс «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Журналисты узнали, что 41-летний старший солдат скончался после попадания нескольких пуль из крупнокалиберного пулемёта. Погибший был родом из Южноукраинска Николаевской области.

В пресс-службе штаба так называемой «Операции объединённых сил» подтвердили также ранение одного боевика ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР боевиками 59-й бригады ВСУ.

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