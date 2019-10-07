Москва, 7 октября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.

Густав Климт. Жизнь и Смерть. 1915

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В прогнозе отмечается, что снижению возрастных коэффициентов смертности будут способствовать мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста. Однако это не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведёт к сохранению естественной убыли населения до 2022 года.

«В 2023 и 2024 годах будет отмечаться естественный прирост населения», — отмечено в документе.

При этом в 2020—2022 годах прирост численности населения будет происходить за счёт «перекрывающего численные потери населения от естественных причин миграционного прироста», с 2023 года — за счёт как естественного, так и миграционного приростов.

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«В результате численность населения Российской Федерации вырастет до 147,6 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,3 млн человек», — отмечено в прогноза Минэкономразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах. При этом, по её словам, основными точками всплеска рождаемости должны стать Урал и Сибирь.